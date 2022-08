Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen an der Rottum - Gasaustritt an einer Biogasanlage

Am Freitagabend sollte der Motor einer Biogasanlage wieder in Betrieb genommen werden. Aufgrund eines Defekts an der Gaszuleitung strömte aber Gas in den Raum. Zwei Männer wurden durch eingeatmetes Gas kurzzeitig bewusstlos. Einer von ihnen kam nach wenigen Sekunden selbstständig wieder zu Bewusstsein, sein Kollege musste reanimiert und dann zur Überwachung in eine Klinik eingeliefert werden. Ein Dritter hat nur kurze Kreislaufprobleme. Das Gasleck wurde durch einen Mitarbeiter der Errichterfirma verschlossen. An diesem Tag wurden Wartungsarbeiten durch einen Techniker durchgeführt. Ob hierbei ein Fehler unterlief ist Gegenstand der Ermittlungen.

