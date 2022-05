LPI-NDH: Telefonleitung gestört

Mühlhausen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Mühlhausen mehrere Keller aufgebrochen. Unbekannte brachen in 3 Keller im Bereich Am neuen Ufer und einen Keller in der Friedrich-Naumann-Straße ein. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 ...

