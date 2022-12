POL-HB: Nr.: 0797 --Fahrer schläft ein und verursacht Unfall

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Autobahn 1 Zeit: 25.12.2022, 00:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlief ein 54-Jähriger auf der Autobahn 1 nach eigenen Angaben am Steuer ein und verursachte einen Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Männer verletzt.

Gegen 00:10 war der 54-Jährige mit seinem Suzuki auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Arsten schlief er nach eigenen Angaben ein und prallte ungebremst in einen aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen stehenden VW. Durch den Unfall wurden zwei Männer verletzt, einer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 54-Jährige musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden und gab an, am Morgen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem musste der Fahrer aus Norwegen eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

