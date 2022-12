POL-HB: Nr.: 0796 --Tankstelle überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Heinrich-Seekamp-Straße Zeit: 22.12.2022, 17:40 Uhr Unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Burglesum ein, erbeuteten unter anderem Schmuck und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Um 17:40 Uhr kam der 29 Jahre alte Familienvater mit seiner Tochter nach Hause in die Heinrich-Seekamp-Straße und bemerkte, dass eine Terrassentür offen ...

mehr