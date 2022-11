Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall am Kreisverkehr - Radfahrerin wird leicht verletzt

Willich (ots)

Am Montagmorgen war ein 75 Jahre alter Krefelder gegen 07.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Sankt-Töniser-Straße in Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs. Als er in den dortigen Kreisverkehr fuhr, stieß er mit einem 11 Jahre alten Mädchen zusammen, das auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs war und in Richtung Parkstraße fuhr. Die 11-Jährige stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (1128)

