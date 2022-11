Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Auto fährt in Hauswand - zwei Blutproben nach Verkehrsunfall

Nettetal-Breyell (ots)

Am Sonntagabend gegen Mitternacht war ein Streifenteam auf der Straße Metgesheide in Schaag unterwegs, als ihnen ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Das Team wendete, um den Wagen anzuhalten. Kurze Zeit später fand das Team den Wagen auf der Straße Fongern. Bei regennasser Straße war der Wagen gegen eine Hauswand gefahren und hatte die Tür des Hauses beschädigt. Fahrer und Beifahrer flüchteten zunächst zu Fuß. Einen der beiden konnte das Team auf einem Nachbargrundstück schnelle stellen. Der 20 jährige Nettetaler gab an, dass er der Beifahrer gewesen sei und er den Fahrer nur flüchtig kennen würde. Der alkoholisierte Mann wurde, da verletzt, mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Streifenteam suchte das Grundstück weiter ab und fand auch den zweiten Flüchtigen, der sich hinter einem Holzstapel versteckt hatte. Dieser, ebenfalls verletzt, räumte ein, den Wagen gefahren zu haben. Auch er kam in ein Krankenhaus Da der 23-jährige Nettetaler ebenfalls alkoholisiert war, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Den Pkw stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1127)

