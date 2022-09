Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 26.09.2022, gegen 22.30 Uhr wurden in der Emmendinger Straße in Waldkirch mehrere geparkte Fahrzeuge durch einen Unbekannten beschädigt.

Offenbar hatte ein dunkel gekleideter Mann, ca. 175 cm groß, welcher einige Worte in russischer Sprache geschrien hatte, die Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge mit dem Fuß abgetreten.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder der verdächtigen Person geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell