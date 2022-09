POL-FR: Emmendingen: Kraftstofftanks aufgebrochen und Dieseltreibstoff entwendet - Zeugen gesucht

Breisach (ots) - Breisach -Eine 36 Jahre alte Frau wurde am Sonntag den 25.09.2022 gegen 17.00 Uhr in der Kolpingstraße in Breisach von zwei bislang unbekannten männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt. Als sie im Verlauf des Gesprächs ihr Smartphone der Marke Apple hervorholte um etwas vorzuzeigen, wird sie von einem der Täter abgelenkt. In diesem Moment ergriff der zweite Täter das Handy, dass die Geschädigte zu diesem Zeitpunkt nur lose in der Hand hielt. ...

mehr