POL-FR: Breisach - Handy abgezogen

Breisach (ots)

Breisach -Eine 36 Jahre alte Frau wurde am Sonntag den 25.09.2022 gegen 17.00 Uhr in der Kolpingstraße in Breisach von zwei bislang unbekannten männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt. Als sie im Verlauf des Gesprächs ihr Smartphone der Marke Apple hervorholte um etwas vorzuzeigen, wird sie von einem der Täter abgelenkt. In diesem Moment ergriff der zweite Täter das Handy, dass die Geschädigte zu diesem Zeitpunkt nur lose in der Hand hielt. Daraufhin flüchteten die beiden Täter zunächst fußläufig zu zwei bereits wartenden Rollerfahrern, um die weitere Flucht in Richtung Frankreich dann motorisiert fortzusetzen. Die beiden Täter waren ca. 15-17 Jahre alt mit westeuropäischem Aussehen, ca. 170 cm groß und trugen kurze braune Haare. Einer der beiden war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Nike-Zeichen, einer Jeanshose und weiß-roten Nike Jordans Schuhen. Der andere trug Jeans und Sportlaufschuhe und führte einen Rucksack oder eine Tasche mit sich. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Tel.: 07667 9117-0 entgegen.

