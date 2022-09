Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall beim Abbiegen, eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[St. Märgen;]

Am 23.09.2022, gegen 16.15 Uhr wollte ein 56-jähriger Fahrradfahrer auf Höhe Schweighöfe, von der K 4907, nach links in einen Verbindungsweg abbiegen.

Als der Radfahrer abbog, kam es zum Streifvorgang mit einem bereits überholenden Pkw. Am Fahrzeug des 39-jährigen Autofahrers entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Radfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

