POL-FR: Waldshut-Tiengen: Trike-Fahrer verletzt sich leicht

Freiburg (ots) - Ein 7-jähriger Junge ist am Freitag, 23.09.2022, gegen 12:20 Uhr, in Wehr-Öflingen von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Bub kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine 80-jährige Autofahrerin hatte zunächst an einem Zebrastreifen in Höhe einer Schule angehalten. Als sie wieder anfuhr, übersah sie den mit einem Roller den Überweg querenden Jungen und touchierte diesen. Dieser ...

