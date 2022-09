Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Um Hilfe rufender Mann verletzt zwei Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich berauschter Mann hat in der Nacht zum Sonntag, 25.09.2022, in Bad Säckingen zwei Polizeibeamte verletzt. Ab 03:30 Uhr waren bei der Polizei zahlreiche Notrufe eingegangen, die einen um Hilfe schreienden Mann meldeten. Eine Polizeistreife konnte diesen zunächst in Murg-Niederhof lokalisieren, allerdings rannte der Mann laut schreiend davon. Die Streife verlor den Mann aus den Augen. Schließlich konnte der rennende Mann nach einem weiteren Anruf in Bad Säckingen angehalten werden. Der 25-jährige leistete sofort Widerstand, biss einem Polizeibeamten in den Finger und verletzte einen weiteren leicht. Auch der Tatverdächtige trug leichte Verletzungen davon. Er wurde in ärztliche Obhut übergeben. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mann unter Einfluss berauschender Mittel gestanden haben. Eine kleine Menge Cannabis wurde in seiner Unterhose aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Blutprobe wurde erhoben.

