POL-BOR: Bocholt - Abfallbehälter in Brand

Abgebrannt sind vermutlich in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt mehrere Mülltonnen. Dazu kam es an einem Wohnhaus am Efeuweg. Der Brand zog auch die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft. Brandstiftung ist als Ursache nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

