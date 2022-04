Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Rad gegen Autotür geprallt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Eine 58-Jährige hatte ihren Wagen gegen 17.45 Uhr an der Wessumer Straße auf einem Stellplatz vor einem Geschäftsgebäude geparkt. Als die Ahauserin die Fahrertür öffnete, prallte die 29-Jährige dagegen: Die ebenfalls in Ahaus wohnhafte Frau hatte den links neben dem Stellplatz verlaufenden Gehweg aus Richtung Königstraße kommend befahren. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

