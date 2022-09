POL-FR: Lauchringen: Baumaschine auf Tieflader beschädigt Heidenäckertunnel

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 24.09.2022, ist ein geparktes Auto in Schliengen aufgebrochen worden. An dem auf dem Parkplatz einer Kirche in der Freiburger Straße abgestellten Pkw wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde Münzgeld entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0). Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias ...

