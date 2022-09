Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten - qualmendes Auto ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Samstag, 24.09.2022, kurz vor 18:30 Uhr, kam es an der Kreuzung B 317/A 98 am Hasenloch in Lörrach zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, bei dem ein Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf das Auto einer 27 Jahre alten Frau aufgefahren, die vor einer gelb zeigenden Ampel ordnungsgemäß angehalten hatte. Der leicht verletzte Autofahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Die Autofahrerin blieb nach dem derzeitigen Kenntnisstand unverletzt. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 10000 Euro. Eines der Autos hatte zu qualmen begonnen, weshalb vorsorglich die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückte. Sie musste nicht eingreifen.

