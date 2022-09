POL-FR: Weil am Rhein: Busfahrer mit rund einem Promille an Grenze gestoppt

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 22.09.2022, gegen 16:45 Uhr, kam es in Steinen in der Rotzlerstraße beim Wasserkraftwerk zu einem Flächenbrand. Auf einer Fläche von ca. 40 Quadratmetern brannte eine Grünfläche. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht, die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz war. Gesicherte Erkenntnisse zur Brandursache liegen nicht vor. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 ...

