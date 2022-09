Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen: Beanstandungen mutmaßlich alkoholisierter Fahrer - Fahrradfahrer stürzt vor Augen der Polizei

Freiburg (ots)

Am Wochenende hat die Polizei in Lörrach und Steinen vier mutmaßlich alkoholisierte Fahrer beanstandet. In der Nacht auf Samstag, 24.09.2022, gegen 02:00 Uhr, war sogar ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad vor den Augen einer Polizeistreife gestürzt. Zuvor war er schon durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der 17-jährige zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Knieverletzung zu. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 1,2 Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben. Die Eltern wurden unterrichtet. Davor gegen 01:00 Uhr war ein Autofahrer angehalten worden, der deutlich alkoholisiert schien. Der 36-jährige verweigerte einen Alcomatentest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Den ersten Ermittlungen zufolge besitzt der Fahrer keinen Führerschein. In der Nacht auf Sonntag, 25.09.2022, kurz nach 04:00 Uhr, wurden in Steinen zwei Autofahrer kontrolliert, die zu viele alkoholische Getränke genossen haben dürften. Ein 24 Jahre alter Autofahrer pustete rund 0,8 Promille, bei einem 48-jährigen ergab die Überprüfung einen Promillewert von rund 0,7. Weitere Ermittlungen sind in diesem Falle noch im Gange, da dieser Fahrer zunächst falsche Personalien angab und auch keinen Führerschein vorzeigen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell