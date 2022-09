Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Gartenhütte brennt nieder

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.09.2022, ist eine Gartenhütte in Wehr niedergebrannt. Kurz nach 12:00 Uhr war das Feuer auf einem Gartengrundstück abseits der Wohnbebauung in der Hadwigstraße gemeldet worden. Die mit sieben Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass die Hütte komplett abbrannte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war ein in der Hütte befindlicher Holzofen befeuert. Die Ermittlungen dauern an.

