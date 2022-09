POL-FR: Freiburg: 18-Jähriger bei Auseinandersetzung auf dem Platz der Alten Synagoge verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 24.09.2022, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ist in ein Haus in der Wintersbuckstraße in Lörrach eingebrochen worden. Über den rückseitigen Balkon waren der oder die Täter in eine Wohnung gelangt. Es wurden sämtliche Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Bargeld und Schmuck wurden entwendet. An einem Tresor machte sich die ...

