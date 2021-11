Kreispolizeibehörde Borken

Ahaus - "Sichtbarkeit schafft Sicherheit"

Kreis Borken / Ahaus (ots)

"Sichtbarkeit schafft Sicherheit", denn helle sowie reflektierende Kleidung, Reflektoren an dem fahrbaren Untersatz sowie eine funktionstüchtige Lichtanlage gehören dazu. Die Scheinwerfer der modernen Fahrräder sowie Pedelecs machen oft die Nacht zum Tag. Leider auch über das erforderliche Maß hinaus. Eine falsch montierte Lampe blendet andere Verkehrsteilnehmer enorm. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Kreispolizeibehörde Borken Heike Kormann und der Verkehrssicherheitsberater Jupp Rickers waren bei "Ahaus leuchtet auf" auch auf dem Marienplatz in Ahaus anzutreffen. "Hier habe ich einen guten Blick auf die ankommenden Radfahrenden und sehe direkt, ob die Beleuchtung blendet oder eben nicht", so die Leiterin des VUPO-Teams (Verkehrsunfallprävention/Opferschutz). Immer wieder radeln Menschen an den Beamten vorbei. Oft war alles in Ordnung, sogar die Helmquote war erfreulich hoch. Bei einigen Fahrradfahrenden war jedoch der zu hoch eingestellt Scheinwerfer deutlich sichtbar. Der Gegenverkehr wurde geblendet. Das ist besonders gefährlich in dunklen Bereichen wie auf Wirtschaftswegen, wo das menschliche Auge ohnehin schon an seine Grenzen kommt. Teilweise war mit wenigen Handgriffen vor Ort das Problem beseitigt. Bei anderen wird wohl eine Fachwerkstatt die korrekte Einstellung des Scheinwerfers vornehmen müssen.

Die Polizei appelliert: Bitte überprüfen Sie Ihre Beleuchtung - in einer Entfernung von fünf Metern muss ein Abwärtstrend des Lichtkegels erkennbar sein. Ein Beispiel für eine korrekte Einstellung: Die Lampe ist in einer Höhe von 85 cm montiert, die Lichtkegelobergrenze in fünf Metern Entfernung hat eine Höhe von 80 cm.

