POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall, darunter vier Kinder - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstag, 19.03.2022, hat ein Verkehrsunfall zwischen Gurtweil und Tiengen sieben Verletzte gefordert, darunter vier Kinder. Kurz vor 13:30 Uhr war es zu der folgenschweren Kollision zwischen zwei Autos in der Tiengener Straße in Höhe des Neubergwegs gekommen. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer wollte einen Auffahrunfall verhindern, bremste stark ab und kam nach links. Der Wagen vor dem Opel hatte verkehrsbedingt angehalten. Der Opel kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Im Opel verletzten sich neben dem Fahrer zwei Kleinkinder leicht. Im Audi zogen sich der 46 Jahre alte Fahrer und eine Jugendliche leichte Verletzungen zu. Die 41-jährige Beifahrerin und ein 11-jähriges Mädchen erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in eine schweizer Klinik verlegt. Die anderen Verletzten kamen bodengebunden in verschiedene Krankenhäuser. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro.

