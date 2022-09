Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Durchführung von Nachwuchswerbung auf der Polizeiinspektion Daun

Daun (ots)

Am vergangenen Freitag, 23.09.2022 fand eine Berufsinformationsveranstaltung in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Daun statt.

Hier waren insgesamt 12 Schüler*innen im Alter von 15 bis 18 Jahren erschienen, welche sich für den Beruf von Polizeibeamt*innen interessierten.

Durch die Einstellungsberater*innen PK'in Schaaf und POK Engelke von der Polizeiinspektion Daun wurden die angereisten Interessent*innen über den Polizeiberuf und die unterschiedlichen Betätigungsfelder aufgeklärt.

Bei sich entwickelnden Fragerunden und Diskussionen entstand ein gewollter und positiver Austausch.

Abschließend fand ein Rundgang im Dienstgebäude und eine Vorstellung der polizeilichen Einsatzfahrzeuge statt.

Es darf heuet bereits die zweite, noch in diesem Jahr stattfindende Veranstaltung am 20.12.2022 um 17 Uhr in den Räumen der Polizeiinspektion Daun angekündigt werden.

Eine neuerliche Terminausschreibung diesbezüglich wird aber noch ergehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell