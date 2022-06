POL-OG: Bühl - Flächenbrand

Offenburg (ots) - Die Hintergründe eines Disputs am Dienstagnachmittag am Bahnhof in der Hauptstraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Gegen 15:20 Uhr gerieten offenbar vier Personen in einen Streit. Die Streitigkeiten sollen sich anschließend in einen Imbiss verlagert haben. Nach wechselseitigen Beleidigungen soll es ...

mehr