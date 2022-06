Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unter Alkoholeinfluss

Haslach (ots)

Ein Verkehrsunfall beim Parken vor einem Lebensmittelgeschäft in der Schwarzwaldstraße dürfte für einen 55 Jahre alten Autofahrer nun zu einigen Unannehmlichkeiten führen. Der Mittfünfziger wollte am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr rückwärts aus seiner Parklücke ausfahren und übersah ein seitlich stehendes Fahrzeug, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Haslach Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt ungefähr 4.000 Euro. Nach einer Blutentnahme erwarten den mutmaßlichen Unfallverursacher nun weitere Unannehmlichkeiten.

