Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brennender Müllcontainer: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von etwa zwölf bis 14 Jahren haben am Mittwoch, 6. April, gegen 13.40 Uhr mit einem Feuerzeug und Deospray in der Nähe eines Müllcontainers an der Grafenstraße in Hardterbroich-Pesch hantiert, sodass dieser in Brand geraten ist.

Ein Zeuge hatte sie dabei beobachtet und mit einem Feuerlöscher versucht, den Brand zu löschen. Um das Feuer vollständig zu löschen, rückte die Feuerwehr an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht weitere Zeugen. Diese bittet sie, sich unter der Telefonnummer 02161 29-0 zu melden. (km)

