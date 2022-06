Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bisher Unbekannter beschädigte am Dienstag zwischen 9:00 Uhr und 12:15 Uhr ein parkendes Auto in der Luisenstraße und entfernte sich anschließend, ohne sich dem Schaden zuzuwenden, vom Unfallort. Der nun beschädigte VW war zu diesem Zeitpunkt auf den Parkplätzen vor dem Gebäude Nummer 41 abgestellt. Möglicherweise sind die Schäden am Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers entstanden. Diese belaufen sich auf ungefähr 2.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Gaggenau haben nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/nk

