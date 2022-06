POL-OG: Willstätt - Schwerverletzt nach Unfall

Bühlertal (ots) - Einen hohen Sachschaden hat am Montagabend in der Hauptstraße ein 35-jähriger Autofahrer verursacht. Der Mann selbst blieb unversehrt. Unter Einfluss von Alkohol sowie mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mittdreißiger kurz nach 21:30 Uhr von der Straße ab und krachte gegen ein Metallgeländer. An dem Ford des Fahrers entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Der ...

