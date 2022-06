Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer stieß am Montag im Zeitraum zwischen 11:20 Uhr und 12:20 Uhr offenbar bei einem Einparkvorgang gegen einen weißen BMW. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß auf einem seitlichen Parkplatz in der Turmstraße in Fahrtrichtung Goethestraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 zu melden.

/ph

