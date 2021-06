Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Betrunkenen Radfahrer an der Weiterfahrt gehindert

Güstrow (ots)

In der Goldberger Straße in Güstrow stoppte die Güstrower Polizei am 24.06.2021 gegen 21:35 Uhr den 23 jährigen Syrer, der auf seinem Fahrrad unterwegs war. Mit 2,31 Promille war er im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Die Personenüberprüfung hat ergeben, dass er einen Haftbefehl offen hat. Dieser wurde nun realisiert und der 23 Jährige wurde in die JVA gebracht.

