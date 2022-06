Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, L87a - Zwei schwer verletzte Mädchen nach Rollerunfall

Bühl, L87a (ots)

Am Dienstagabend waren zwei Mädchen auf einem Roller auf der L87a aus Balzhofen in Richtung Moos unterwegs. Gegen 19:35 Uhr verlor die Rollerfahrerin offenbar vor dem Ortseingang die Kontrolle über das Gefährt und stürzte alleinbeteiligt. Beide verletzten sich bei dem Aufprall schwer. Die 15 Jahre alte Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht, ihre ebenfalls 15-jährige Sozia mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen. /ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell