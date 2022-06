Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Dienstagnachmittag am Bahnhof in der Hauptstraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Gegen 15:20 Uhr gerieten offenbar vier Personen in einen Streit. Die Streitigkeiten sollen sich anschließend in einen Imbiss verlagert haben. Nach wechselseitigen Beleidigungen soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen sein. Nachdem ein 23-Jähriger attackiert wurde, soll er Pfefferspray gegen seien Kontrahenten eingesetzt haben. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. /ph

