POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bitburg (ots) - An diesem Wochenende wurden durch die Polizeiinspektion Bitburg neun Fahrzeugführer*innen festgestellt, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln führten. In fünf Fällen standen die Fahrzeugführer*innen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In zwei Fällen ...

mehr