POL-NE: Unbekannter befriedigt sich auf den Neusser Rheinwiesen

Neuss (ots) - Am Donnerstagnachmittag (25.08.), gegen 15:00 Uhr, wurde eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin an der Schorlemerstraße schwer an Kopf und Oberschenkel verletzt. Die Frau aus Neuss trug keinen Fahrradhelm. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Radfahrerin den - aus ihrer Sicht linksseitig gelegenen - Gehweg in Richtung Gielenstraße befahren. An einer Bordsteinabsenkung fuhr die Frau dann unvermittelt ...

