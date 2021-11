Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. November 2021, im Zeitraum von 8:15 bis 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hafenstraße in Elsfleth.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen VW Golf.

An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

