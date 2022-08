Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.08.), gegen 15:00 Uhr, wurde eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin an der Schorlemerstraße schwer an Kopf und Oberschenkel verletzt. Die Frau aus Neuss trug keinen Fahrradhelm.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Radfahrerin den - aus ihrer Sicht linksseitig gelegenen - Gehweg in Richtung Gielenstraße befahren. An einer Bordsteinabsenkung fuhr die Frau dann unvermittelt auf die Fahrbahn.

Hier wurde sie vom Renault Capture eines 81 Jahre alten Mannes erfasst und auf dessen Motorhaube aufgeladen. Der Neusser hatte die Schorlemerstraße in Richtung Jülicher Straße befahren und den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern können.

Die Frau - deren Kopf nach Spurenlage gegen die Windschutzscheibe schlug - wurde nach notärztlicher Erstversorgung von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Renaultfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Schorlemerstraße wurde zur Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat in Neuss zu melden.

Die Polizei rät: Ein Fahrradhelm kann einen Verkehrsunfall zwar nicht verhindern, aber die Unfallfolgen erheblich mindern. Deswegen gilt: Zur eigenen Sicherheit immer mit Helm fahren, auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell