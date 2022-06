LPI-GTH: Unfall im Gegenverkehr

Ilmenau (ots) - Die PI Arnstadt-Ilmenau ermittelt gegenwärtig im Fall des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Motorrads der Marke Suzuki parkte sein Fahrzeug am 16.04.2022 in der Keplerstraße und stellte am gestrigen Tag erhebliche Beschädigungen fest. Wahrscheinlich stieß in diesem Zeitraum ein Fahrzeug mit dem Motorrad zusammen, wobei das Zweirad umfiel. Die Schadenshöhe wurde auf ...

mehr