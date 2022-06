Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geld aus Automat gestohlen - Zeugen gesucht

Waltershausen (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte machten sich zwischen dem 06.06.2022, gegen 22.00 Uhr und dem 07.06.2022, gegen 22.00 Uhr am Zahlautomat einer Waschbox in der Gothaer Straße zu schaffen. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten geringen Sachschaden. Es werden Zeugen der Tat gesucht, Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0135475/2022) entgegen. (db)

