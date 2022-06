Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem PKW überschlagen

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21.45 Uhr auf der K16 zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige war mit ihrem VW aus Richtung Gossel und kam kurz vor dem Ortseingang Crawinkel in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. In der Folge stieß das Fahrzeug mit einem Baum zusammen, überschlug sich und blieb letztlich auf den Rädern stehen. Die Fahrerin verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden und durch den Unfall wurde ein Streugutcontainer beschädigt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell