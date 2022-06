Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Die Polizei führte am gestrigen Tag zwischen 14.45 Uhr und 19.45 in der Schulstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Messbereich befand sich innerhalb einer 30 km/h Zone. Insgesamt durchfuhren 116 Fahrzeuge den Bereich, wobei 21 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Ein Fahrzeug wurde mit 54 km/h gemessen, die Person am Steuer erwartet nun ein erhebliches Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell