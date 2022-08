Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bankangestellte verhindert Betrug

Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (25.08.) verhinderte eine Mitarbeiterin einer Rommerskirchener Bank in letzter Minute einen Betrug durch falsche Polizeibeamte. Eine lebensältere Frau hatte beabsichtigt, eine höhere Geldsumme abzuheben. Die Mitarbeiterin wurde zu Recht misstrauisch: Auf Nachfrage stellte sich schließlich heraus, dass das Geld eine Kaution sei für die angebliche Tochter der Seniorin, die, so habe ihr jemand "von der Polizei" mitgeteilt, einen Unfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution fällig, damit sie aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne. Die so unter Druck gesetzte Seniorin wollte das Geld bei ihrer Bank abholen und hatte Glück im Unglück, denn durch die Rückfragen der Mitarbeiterin wurde der Betrug noch verhindert. Diese kontaktierte umgehend die Polizei und die mutmaßlichen Trickbetrüger gingen leer aus.

"Das kann mir nicht passieren!" sagt sich leicht. Betrugsversuche dieser Art kommen immer wieder vor - und sind manchmal leider auch erfolgreich. Die Täter wissen, dass sie durch den Aufbau von Zeitdruck oder eine dramatische Geschichte ihr Opfer besser überrumpeln können. Wer keine Zeit hat, nachzudenken, kommt den Betrügern nicht gleich auf die Schliche. Der beste Schutz ist, die Maschen der Kriminellen zu kennen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

