POL-NE: Falscher Handwerker geht leer aus - Versuchten Trickbetrug noch rechtzeitig erkannt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (24.08.) ging ein mutmaßlicher Trickbetrüger leer aus, da das von ihm auserkorene Opfer noch rechtzeitig skeptisch wurde und ihn der Wohnung verwies. Gegen 13:55 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Stürzelberger Straße an der Tür eines Seniors und behauptete, im Auftrag der Wasserwerke unterwegs zu sein. Er ging einfach an dem lebensälteren Mann vorbei in Richtung Badezimmer; als der vermeintliche Wasserwerker den Senior jedoch aufforderte, noch seine Partnerin dazu zu holen, wurde dieser, zunächst noch verdutzt, zu Recht misstrauisch. Er verwies den ihm unbekannten Mann sogleich der Wohnung. Nach bisherigem Kenntnisstand ging der Tatverdächtige daher ohne Beute.

Dieser soll etwa 30 Jahre alt und circa 185 Zentimeter groß mit kräftiger Statur gewesen sein. Bekleidet war er mit einem weißen Overall.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Tatverdächtigen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz: Die Maschen der Betrüger kennen. Informationen dazu finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

