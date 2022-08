Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher in Neuss und Jüchen aktiv - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss, Jüchen (ots)

Am Dienstag (23.08.), in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Thywissenstraße in Neuss. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und verließen den Tatort nach bisherigem Ermittlungsstand mit Schmuck, Uhren und Bargeld.

In Jüchen wurden Bewohner eines Hauses an der Rosenstraße gegen 22:50 Uhr aufmerksam, weil augenscheinlich jemand versuchte, sich durch das Hochschieben der Rollladen an der Terrassentür Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Von diesem Vorhaben sah der Unbekannte jedoch dann umgehend ab und flüchtete. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten im Bereich der Veilchenstraße einen 35-Jährigen feststellen. Ob dieser mit dem Einbruchsversuch in Verbindung steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Allerdings wurden bei dem Jüchener geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Ihm wird nun ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

