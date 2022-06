Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahrraddieb am Bahnhof Lüneburg gestoppt

Bremen (ots)

26.06.2022 / 02:20 Uhr

Bundespolizisten haben einen Fahrraddieb am Bahnhof Lüneburg auf frischer Tat ermittelt. In der Nacht zum Sonntag hatte der 57-jährige Lüneburger am Weg zum Gleis 5 versucht, mit einem Bolzenschneider das Schloss eines schwarzen Damenrades zu durchtrennen. Mit einer Streife der Bundespolizei hatte er um diese Zeit nicht gerechnet. Der Bolzenschneider wurde sichergestellt. Außerdem lag eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Lüneburg in anderer Angelegenheit gegen ihn vor. Mit einer Strafanzeige wurde der Deutsche entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell