BPOL-HB: Katzenbabys von Bahnstrecke geborgen: Muttertier ebenfalls gefunden KORREKTURMELDUNG

Bremen (ots) - Tatzeiten 12.06. und 13.06.2022, jeweils ab zirka 02:00 Uhr Unbekannte Metalldiebe haben in Bremerhaven-Lehe in weiteren Fällen Abspannseile von Oberleitungsmasten gestohlen. Ab zirka 2 Uhr in den Nächten zum Sonntag und zum Montag ereigneten sich die gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr im Bereich der Eisenbahnbrücke über der Wiesenstraße. Lokomotiven von Güterzügen wurden wegen ...

