POL-HH: 220812-1. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Rothenburgsort

Tatzeit: 10.08.2020, 06:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Rothenburgsort, Heidenkampsweg/Billstraße, Bushaltestelle "Billstraße"

Mittwochmorgen wurde ein 41-Jähriger an einer Bushaltestelle in Rothenburgsort von vier bislang unbekannten Tätern angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stiegen die vier Täter an der Bushaltestelle "Billstraße" in einen schon sehr voll besetzten Bus der Linie 154 in Fahrtrichtung Wilhelmsburg ein. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem bereits im Bus befindlichen 41-jährigen Fahrgast, den die Vierergruppe daraufhin offenbar aus dem Bus drängte. Unmittelbar danach geriet zunächst einer der Täter, wenig später alle vier außerhalb des Busses in einen körperlichen Konflikt mit dem 41-Jährigen. Als die Männer auf das am Boden liegende Opfer einschlugen und -traten, ging ein weiterer Fahrgast des Busses (33) dazwischen. Die vier Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie werden alle als 16 bis 20 Jahre alte und etwa 1,65 bis 1,75 Meter große Männer mit südländischem Aussehen, schwarzen Haaren und schlanker Figur beschrieben. Einer der Täter trug eine auffällige rot-blau-weiße Daunenjacke und führte einen blauen Rollkoffer in Handgepäcksgröße mit sich. Einer seiner Komplizen trug eine auffallende weiße Jeans mit diversen Löchern.

Der 41-jährige Geschädigte erlitt durch den Angriff eine Kieferfraktur. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er sich einer Operation unterziehen musste. Der 33-Jährige wurde von den Tätern leicht im Gesicht verletzt. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt.

Die örtlich zuständige Kriminalpolizei (LKA 164) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

