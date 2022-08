Polizei Hamburg

POL-HH: 220811-1. Fahrzeugverfolgung in Hamburg-Billbrook - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Zeit: 10,08.2022, 10:37 Uhr bis 10:40 Uhr Ort: Hamburg-Billbrook, Andreas-Meyer-Straße, Halskestraße, Grusonstraße

Gestern Vormittag hat der Fahrer eines Seat Ibiza sich in Hamburg-Billbrook einer polizeilichen Fahrzeugkontrolle entzogen und auf seiner anschließenden Flucht diverse Verkehrsverstöße begangen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Beamte der Verkehrsstaffel Süd (VD 4) waren auf der Autobahn 1 (A1) in Fahrtrichtung Süden eingesetzt, um den fließenden Verkehr aufgrund einer Gefahrenstelle aufzustocken. Kurz hinter der Anschlussstelle (AS) Billstedt wurden sie auf den weißen Seat Ibiza aufmerksam, der mehrere langsam hinter dem Streifenwagen fahrende Lkw auf dem Standstreifen überholte und schließlich hinter dem Einsatzfahrzeug wieder einscherte.

Nach Abschluss des ursprünglichen Einsatzes schalteten die Beamten das Signal "Bitte folgen" ein, um den Fahrer des Seat an der AS Billwerder-Moorfleet von der Autobahn zu führen und zu überprüfen. Als die Streifenwagenbesatzung auf das Gelände einer Tankstelle in der Andreas-Meyer-Straße fuhr, folgte der Seatfahrer ihnen zunächst noch, beschleunigte sein Fahrzeug im weiteren Verlauf aber stark und flüchtete durch die Halskestraße in Richtung Grusonstraße. Hierbei führte er den Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Beim Linksabbiegen in die Grusonstraße missachtete der Fahrzeugführer eine Rotlicht zeigende Ampel, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer des Querverkehrs abbremsen mussten. Unmittelbar danach stellte der Fahrer das Auto schließlich auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagenbesatzungen und des Polizeihubschraubers "Libelle 2" konnte der Mann unerkannt flüchten.

Am Abstellort des Autos kam es zu einem Unfall mit dem Streifenwagen, da der ungesichert auf dem leicht abschüssigen Parkplatz hinterlassene Wagen rückwärts dagegen rollte. Hierbei entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden. Der Unfall wurde vom hinzugerufenen Verkehrsunfalldienst Süd aufgenommen und der Seat sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrsstaffel Süd (VD 42) geführt und dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer des Seat Ibiza geben können, relevante Beobachtungen gemacht haben oder selbst von der rücksichtslosen Fahrweise des Mannes betroffen waren, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

