Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstahl in Kaarst - Zeugen gesucht

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (24.08.), gegen 10:10 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Am Maubishof" in Kaarst zu einem Taschendiebstahl.

Eine 86-jährige Kaarsterin musste beim Bezahlen das Fehlen ihrer Geldbörse feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten unbekannte Tatverdächtige das Portemonnaie aus ihrer Stofftasche, welche am Rollator hing.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

