POL-GI: Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium in Mittelhessen am 11.09.2022: Abwechslungsreiches Programm steht - Broschüre wird vorgestellt

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 25.08.2022: Auseinandersetzung und Diebstahl in Laubach + Autofahrer gibt sich in Gießen als Zivilbeamter aus + Unfallflucht in Wißmar Laubach: Auseinandersetzung und Diebstahl - Zeugenaufruf Nach einem Diebstahl und einer Auseinandersetzung in Lauter sucht die Polizei nach ...

mehr