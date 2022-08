Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung und Diebstahl in Laubach + Autofahrer gibt sich in Gießen als Zivilbeamter aus + Unfallflucht in Wißmar

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 25.08.2022:

Laubach: Auseinandersetzung und Diebstahl - Zeugenaufruf

Nach einem Diebstahl und einer Auseinandersetzung in Lauter sucht die Polizei nach Zeugen. Montagabend gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung bei einem Wohnhaus in der Lautertalstraße. An der Anschrift trafen die Beamten auf einen leichtverletzten 35-jährigen Mann. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 22 und 42 Jahren den 35 - jährigen Mann geschlagen und getreten haben. Zudem stahlen sie ihm offenbar das Mobiltelefon, den Geldbeutel, Schuhe und einen Rucksack. Das Handy sollen die Tatverdächtigen in ein unbekanntes Feld geworfen haben. Trotz Befragung des offenbar alkoholisierten Opfers ist nicht klar, wo die Auseinandersetzung und der Diebstahl stattgefunden haben. Wer hat in der Nähe eines Supermarktes in Lauter oder in der Lautertalstraße einen handfesten Streit beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: 34 - Jähriger am Schiffenberg attackiert - Zeugen gesucht

Wie der Polizei am Donnerstag bekannt wurde, kam es offenbar am Montag, gegen 23.30 Uhr, zu einer Attacke auf einen 34 - Jährigen im Bereich der Domäne Schiffenberg. Ein Unbekannter hatte den Mann dort zunächst beleidigt und dann eine Ohrfeige gegeben. Anschließend fiel der 34 - Jährige auf den Boden und wurde dann von dem Unbekannten weiter mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Autofahrer gibt sich als Zivilbeamter aus

Nach einem Vorfall von Mittwochvormittag hat die Gießener Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Autofahrer eingeleitet. An der Bushaltestelle "Theodor-Litt-Schule" im Wiesecker Weg befand sich gegen 10.20 Uhr ein Linienbus, als sich der Unbekannte mit seinem PKW in den Weg stellte. Der ältere Autofahrer stieg aus, beschimpfte den Busfahrer und gab sich offenbar als Zivilpolizist aus. Nach wenigen Minuten stieg er wieder ein und fuhr davon. Wer hat das Geschehen ebenfalls beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: In Restaurant eingebrochen

Bargeld, Bekleidung und ein Mikrofon ließen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Krofdorfer Straße mitgehen. Die Einbrecher öffneten Mittwochfrüh zwischen 00.30 und 02.00 Uhr ein gekipptes Fenster. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Mehrere Radfahrer und ein Scooter-Fahrer mussten nach Kontrollen zur Blutentnahme mit auf die Wache. Am Mittwoch zogen die Beamten zwei berauschte Fahrer, einen 29 Jahre alten Scooter-Fahrer und einen 41-jährigen E-Bike-Fahrer, aus dem Verkehr. Beide waren gegen 19.25 Uhr in der Straße "Neustadt" unterwegs. Der Drogentest bei beiden reagierte positiv auf Kokain, beim Scooter-Fahrer zudem auch positiv auf THC.

Einer Polizeistreife fiel Donnerstag gegen 19.25 Uhr drei Radfahrer am Marktplatz auf. Sie fuhren in Schlangenlinien. Knapp verfehlte ein Biker einen Poller. Er konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen. Es ergaben sich bei dem Trio Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Drogentest reagierte bei den Bikern Morphin und Kokain.

Ohne Licht war gegen 03.55 Uhr ein 28-Jähriger mit einem Damenrad in der Goethestraße unterwegs. Nachdem eine Streife ihn stoppt, ergaben sich schnell Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Auch hier reagierte der Drogentest positiv. Nach den Blutentnahmen durften alle Fahrer die Polizeiwache wieder verlassen.

Gießen: Pumpe und Schlauch geklaut

Von einem Grundstück in einer Gartenkolonie in Kesselbach ließen Unbekannte eine Pumpe und ein Gartenschlauch mitgehen. Die Diebe schlugen am Mittwoch zwischen 15.00 und 19.30 Uhr zu. Wer hat die Diebe oder verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Mountainbike weg

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Fahrraddiebe vor der Kinderklinik in der Feulgenstraße zu. Sie griffen sich ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Cube" und machten sich mit ihrer rund 1.000 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße erlitt einer der Beteiligten eine Verletzung im Gesichtsbereich. Gegen 01.05 Uhr gerieten vier Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf kam es dann zu Schlägen und ein Mann zog sich eine Verletzung zu. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachte? Wer kann Angaben zum Geschehen machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mercedes beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag in der Frankfurter Straße einen geparkten Mercedes. Der schwarze Citan stand dort zwischen 06.50 und 13.15 Uhr. Die Polizei schätzt die Schäden am Frontstoßfänger, an dem Kotflügel und der Felge auf etwa 3.500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Wettenberg: Unfallflucht in Wißmar

500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzer eines Opels nach einem Unfall im Rainweg in Wißmar. Ein unbekannter Kombifahrer mit Hamburger Kennzeichen stieß beim Rückwärtsfahren gegen den grauen Corsa und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge sah den Unfall und informierte die Halterin. Der Unfall ereignete sich Samstag gegen 15.30 Uhr. Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet und kann Angaben zum Fahrer sowie Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755. 980244

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

